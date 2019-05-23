Киев, 24 мая, 2019, 00:34 — ИА Регнум. Украина обложила антидемпинговой пошлиной в размере 94,46% цемент из Молдавии сроком на пять лет. Как передает ИА REGNUM, действие пошлины, утвержденной Межведомственной комиссией по международной торговле Украины, также коснется Приднестровья, где расположен крупный Рыбницкий цементный комбинат.

Решение принято по итогам антидемпингового расследования, продлившегося 10 месяцев. Комиссия установила наличие демпингового импорта из трех стран — Молдавии, России и Белоруссии — на протяжении 2015−2018 гг.

«Применение пошлин с такой высокой ставкой к импорту товаров из трех стран одновременно — крайне редкий результат для антидемпингового расследования. По сути, такая высокая ставка пошлины является запретом и означает установление факта нарушения конкуренции иностранными производителями», — прокомментировала решение МКМТ партнер и руководитель практики международной торговли «Ильяшев и Партнеры» Алена Омельченко.

Кишиневское ИА Infotag напоминает, что Молдавия также вводила в 2016 г. пошлины на поставки цемента с Украины для защиты собственного рынка. Размер пошлин, правда, составлял 10%. С 1 января 2017 г. эти пошлины, как и ограничения на ввоз украинских мясных и молочных продуктов, «убивавших» молдавских производителей демпинговыми ценами, были отменены по договоренности правительства Молдавии с украинскими властями.