Москва, 24 мая, 2019, 00:31 — ИА Регнум. Преобразование Пенсионного фонда России в публично-правовую компанию следует вести с большой осторожностью, в противном случае реорганизация может привести к негативным последствиям. О возможных угрозах реформы корреспонденту ИА REGNUM рассказала профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Любовь Храпылина.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

«Для самого населения, кто будет оказывать услугу, как оказывать, если эта услуга будет удовлетворять людей и приносить им блага, то все будет замечательно. А если это будет, к сожалению, так, как это складывается в течении длительного времени с негосударственными пенсионными фондами, когда масса людей в прямом смысле слова пострадала, слишком много оказалось рисков, которые коснулись всего, что связано с деньгами людей, то, естественно, возникает вопрос: с какой стати вы пытаетесь создать какую-то новую структуру, совершенно не пытаясь объяснить ни риски этой структуры, ни ответственность того же государства или какой-то иной структуры, и вообще вместо того, чтобы вбрасывать такую информацию и будоражить страх у людей на всякий случай сложить деньги в банк, а молодежь чтобы вообще ни в коем случае не платила в пенсионный фонд?» — отметила эксперт.

Профессор отметила, что смену организационно-правовой формы следует проводить с высочайшей ответственностью и внимательно относиться к информации, которая доводится до людей. Иначе среди населения может возникнуть недоверие к работе ПФР. Немалую роль в этих подозрениях сыграют негативные моменты работы негосударственных пенсионных фондов.

«Поэтому должна быть очень четкая позиция, что это за структура, в чем суть публичности, кто будет отвечать за успехи или достоинства использования финансов людей? И только через вот этот подход очень четкого и конкретного понимания самими, кто это инициирует, этих рисков и последствий, в том числе и крупнейшего социального взрыва, прогнозирования. Тогда можно о чем-то там рассуждать. Сейчас я как эксперт не вижу никакой хоть сколько-нибудь обоснованной идеи изменять ситуацию, которая сейчас сложилась», — сказала Храпылина.

Как сообщало ИА REGNUM, ПФР и Фонд обязательного медицинского образования могут реорганизовать в публично-правовые компании.