Иерусалим, 23 мая, 2019, 23:58 — ИА Регнум. Израиль обратился к России за помощью в тушении лесных пожаров, уже угрожающих густонаселенным районам страны, сообщает 23 мая РИА Новости со ссылкой на сотрудника израильского посольства Алекса Гандлера.

Firecorps.org

Ранее МИД Израиля сообщал, что глава правительства Биньямин Нетаньяху поручил дипломатам вступить в контакты с государствами, располагающими специализированной противопожарной авиацией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Израиле уже эвакуировали из зон распространения пожаров несколько тысяч человек. Ситуация осложняется тем, что кроме жаркой и сухой погоды пожары провоцируются ритуальными кострами, которые жгут радикальные последователи иудаизма, отмечая один из религиозных праздников.