Киев, 23 мая, 2019, 23:58 — ИА Регнум. Петиция за отставку нового президента Украины Владимира Зеленского не может служить основанием для окончания полномочий главы государства, хоть и набрала необходимое число подписей для её рассмотрения. Об этом 23 мая заявил глава администрации президента Андрей Богдан.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Мы расцениваем эту петицию как шутку, возможно даже как смешную шутку», — сказал он в эфире телеканала «1+1».

Богдан напомнил, что украинским законодательством предусмотрены случаи, при которых происходит отставка главы государства, и отметил, что «такие петиции не являются основанием для реагирования путём окончания полномочий президента».

Как передавало ИА REGNUM, ранее опубликованная на сайте Верховной рады Украины электронная петиция за отставку Владимира Зеленского, который находится у власти всего три дня, набрала свыше 25 тысяч голосов и теперь президент обязан принять её к рассмотрению.

Автор петиции Максим Безрук указал, что первые же шаги Зеленского на посту президента разочаровывают украинских граждан и разбивают «временную народную консолидацию», которая, по его мнению, сложилась за период избирательной кампании.

Он также утверждает, что новый президент якобы не имеет настоящей поддержки 73% избирателей, а лишь консолидировал народный протест.