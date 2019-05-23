Казань, 23 мая, 2019, 23:58 — ИА Регнум. На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Иннополис» при участии «Росэнергоатома» планируется создать центр хранения и обработки данных. «Иннополис» предоставит площади для реализации проекта и кадры для эксплуатации объекта, сообщает пресс-служба ОЭЗ.

Обработка данных

Соглашение об организации центра подписали «Иннополис», «Росэнергоатом» и «ИТ-парк» (Казань).

Отмечается, что Росэнергоатом обладает большим опытом строительства и организации эксплуатации центров обработки и хранения данных. ИТ-парк в свою очередь является хорошим примером обслуживания ИТ-инфраструктуры республики и эксплуатации ЦОД.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне на территории ОЭЗ «Иннополис» стартовало строительство сборочного авиационного производства и аэродрома экспериментальной авиации.

Компания «МВЕН» планирует выпускать самолеты Т-500. Это первое в современной истории России сертифицированное воздушное судно сельскохозяйственного назначения. Самолет востребован в сельском хозяйстве, промышленности, мониторинге окружающей среды, может эксплуатироваться в Сибири и на Дальнем Востоке.

Проект реализуется на принципах государственно-частного партнерства в сотрудничестве с «Ростехом», инвестиции составят около 2,5 млрд рублей.

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