Ереван, 23 мая, 2019, 23:51 — ИА Регнум. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов недавно сбежал с передовой, так как оказался под прицелом армянских снайперов. Об этом сегодня, 23 мая, на брифинге с журналистами заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

haqqin.az Закир Гасанов

«Недавно их [Азербайджана — ИА REGNUM ] министр обороны заявил, что встретит министра обороны Армении в Ереване или где-то еще. А на самом деле он совсем недавно при посещении передовой сбежал после того, как оказался под прицелом наших военных», — отметил Григорян.

В Министерстве обороны Азербайджана oопровергли слова Григоряна, сославший на незнание им военного дела.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в эти дни в Азербайджане проводятся широкомасштабные военные учения, и Закир Гасанов в сопровождении руководящего состава министерства обороны Азербайджана 22 мая посетил воинские части, дислоцированные на армяно-азербайджанской линии соприкосновения в Карабахе, где наблюдал за позициями армянских вооруженных сил.