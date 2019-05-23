Красное-на-Волге, Костромская область, 23 мая, 2019, 23:50 — ИА Регнум. На 4-х летнюю девочку в дошкольном учреждении упало фортепиано. Ребенка с травмами увезли в городскую реанимацию. ЧП произошло сегодня, 23 мая, в детском саду «Рассвет» в п.г.т. Красное-на-Волге.

В причинах инцидента разбираются следователи и комиссия из регионального департамента образования. Состояние ребенка врачи оценивают как среднетяжелое. Угрозы жизни нет.

«Департамент начал проведение проверки по факту несчастного случая с ребенком, на ребенка упал музыкальный инструмент — фортепиано. В связи с этим по поручению заместителя губернатора Ольги Ереминой департамент проводит проверку и взял этот вопрос на личный контроль. Все выводы будут сделаны после завершения.

Однозначно случай, мы считаем, вопиющий, подобных случаев ни в какой организации быть не должно, в связи с этим всем руководителям управлений образования даны определенные рекомендации, сегодня директор департамента образования Илья Морозов лично провел селекторное совещание со всеми районами об усилении бдительности и о принятии дополнительных мер безопасности», — сообщила замдиректора департамента образования Ольга Хасанова.

В ходе проверки будут установлены конкретные лица, ответственные за безопасность детей в детском саду и дана юридическая оценка их действиям (бездействию).

Кроме того, следственным управлением области будет направлена информация в департамент образования и науки области и Уполномоченному по правам ребенка в Костромской области для принятия мер в пределах компетенции, — уточняют в Следственном комитете.