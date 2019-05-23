Нью-Йорк, США, 23 мая, 2019, 23:41 — ИА Регнум. Основные индексы Уолл-стрит потеряли от 1% до 1,5% за день торгов, 23 мая передает агентство Reuters.

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К завершению торгов индекс Dow Jones снизился на 286,21 пункта (1,11%), до 25 490,40 пункта, индекс S&P 500 снизился на 33,99 пункта (1,19%), до 2822,28 пункта, индекс Nasdaq снизился на 122,56 пункта (1,58%), до 7628,28 пункта.

На настроение рынка две последние недели негативно влияет продолжающаяся торговая война между Китаем и США, эскалация в которой нарастает с середины мая.

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