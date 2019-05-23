Ташкент, 23 мая, 2019, 23:38 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавката Мирзиёева и первый президент Казахстана — Елбасы Нурсултан Назарбаев, сегодня, 23 мая обсудили вопросы двусторонних отношений, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

President.uz Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев

«В ходе телефонного разговора были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, а также международной и региональной повестки», говорится в сообщении.

Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев уделили приоритетное внимание реализации договоренностей в торгово-экономической сфере, усилению кооперации на уровне ведущих предприятий и бизнеса в промышленности, энергетике, транспорте и других отраслях.

«Положительно оценены динамичный рост объемов и диверсификация структуры взаимной торговли. В 2018 году товарооборот превысил 3 миллиарда долларов, задача на ближайший период составляет не менее 5 миллиардов долларов», сообщает пресс-служба.

Отмечена важность продолжения интенсивных межрегиональных контактов, нацеленных на эффективное использование широких экономических возможностей и большого потенциала в культурно-гуманитарной сфере, в том числе в рамках мероприятий Года Казахстана в Узбекистане.

Подчеркнута определяющая роль Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, которую сегодня возглавляют премьер-министры двух государств.

«В заключение телефонного разговора Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев еще раз подтвердили обоюдное стремление и решительную приверженность всемерно укреплять стратегическое партнерство и взаимовыгодное сотрудничество между Узбекистаном и Казахстаном на благо двух братских народов, в интересах стабильности и устойчивого развития Центральной Азии», говорится в документе