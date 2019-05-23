Самара, 23 мая, 2019, 23:35 — ИА Регнум. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров по итогам 2018 года заработал 4,27 млн рублей. Декларация о доходах главы области и членов его семьи опубликована официальном портале правительства региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Дмитрий Азаров

Так, доход губернатора по сравнению с прошлым годом сократился на 1,8 млн рублей или на 30,3%.

В собственности Азарова жилой дом площадью 506,7 кв. метров, квартиры площадью 234 кв. метра и 59,2 кв. метра (1/3 доли), земельный участок площадью 500 кв. метров, гараж и хозяйственная кладовая. Губернатор задекларировал автомобили Toyota Land Cruiser 200 и LADA Largus.

Доходы супруги губернатора упали еще значительнее на 3,4 млн рублей или на 57,9% — до 2,126 млн рублей. Ей принадлежит земельный участок площадью 2,213 тыс. кв метров, квартира площадью 50,3 кв метра и нежилое помещения.

Все объекты недвижимости Азарова и его супруги расположены на территории России.

Дочь губернатора — единственный член семьи. который увеличил доходы по итогам 2018 года. Так, в 2017 году она заработала 5,75 тыс. рублей, а в прошлом году — 21,995 тыс. рублей.