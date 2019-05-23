Нижний Новгород, 23 мая, 2019, 23:05 — ИА Регнум. Правительство Нижегородской области планирует поменять схему финансирования спортивных клубов региона, когда спонсорам команд будут предоставляться налоговые льготы. В настоящее время региональный закон предполагает получение клубами от спонсоров 1, 3 млрд рублей в год в виде пожертвований, спонсоры же могут получить налоговые льготы на аналогичную сумму.

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Новый законопроект предписывает уменьшение этой суммы до 650 млн рублей. остальные средства правительство может выделить в виде субсидий из областного бюджета. Так ХК «Торпедо» из 650 млн рублей 300 получит в виде субсидии, 350 млн рублей получат другие команды.

Таким образом, планируется, что объем финансирования команд останется прежним.

«Механизм предоставления налоговых льгот спонсорам предусматривает заключение трехстороннего соглашения между клубом, инвестором и правительством области. Потом инвестору приходится предоставлять отчетность в налоговую, подтверждая финансирование команды и право на налоговые льготы. Механизм прямого субсидирования команд из бюджета существенно проще. Не исключено, что в перспективе финансирование клубов будет осуществляться не 50 на 50 — субсидии и финансовая поддержка инвесторов, а полностью из бюджета, как это происходит в других регионах», — цитирует главу комитета по бюджету и налогам законодательного собрания Нижегородской области Александра Шаронова «Коммерсантъ-Приволжье».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, руководство хоккейного клуба «Торпедо» было задержано в пятницу 17 мая. В отношении руководителей возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

По версии следствия, должностные лица клуба вопреки интересам организации совершили присвоение денежных средств в особо крупном размере на сумму 13 млн рублей. Средства были получены из кассы «Торпедо» и потрачены на личные нужды.

Исполнительному директору «Торпедо» запрещено совершать определенные действия в течение 1 месяца и 21 дня, директор департамента по финансовым и правовым отношениям отправляется под домашний арест на 1 месяц и 20 суток