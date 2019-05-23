Вашингтон, 23 мая, 2019, 22:58 — ИА Регнум. Федеральный резервный банк Нью-Йорка подсчитал, во сколько обойдутся американским гражданам новые пошлины США на товары из Китая, 23 мая передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика США

Согласно исследованию, повышение тарифов на $200 млрд китайского экспорта с 10% до 25% будет стоить каждому домохозяйству США примерно $831 в год.

Как сообщало ИА REGNUM, кроме повышения тарифов на товары из Китая, Белый дом также вводит запреты на торговлю с рядом китайских компаний. В «черном списке» оказался крупнейший китайский производитель смартфонов Huawei.

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