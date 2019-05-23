Йошкар-Ола, 23 мая, 2019, 22:37 — ИА Регнум. Глава Марий Эл Александр Евстифеев, подводя итоги заседания Совета по межрегиональному взаимодействию в формате «Волга — Янцзы», которое прошло в Чебоксарах, рассказал о перспективах взаимодействия с Китаем. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Mari-el.gov.ru Марий Эл укрепляет взаимовыгодное сотрудничество с регионами Китая

В качестве одного из значимых совместных инвестиционных проектов глава региона отметил строительство завода по производству инструментальной стали в посёлке Юрино. Инвестиции в проект оцениваются в $5 млн, а проектные мощности завода составят 5 тыс. тонн в год. Кроме того, на заводе будут применены собственные технологии, позволяющие оградить окружающую среду от техногенного воздействия.

В настоящее время, по словам Евстифеева, в стадии проработки находится проект по строительству в Марий Эл завода по производству облицовочного кирпича.

Глава республики напомнил, что эффективное сотрудничество с учебными заведениями Китая ведется с 2015 года, с каждым годом развивая все новые направления и увеличивая вовлеченность студентов в совместные проекты. В 2017 году Марийский государственный университет принимал делегацию Института беспроводных коммуникаций Юго-западного университета транспорта и связи. В ходе визита было подписано двустороннее соглашение о создании межсетевой лаборатории «Беспроводные системы связи». Отдельно выделена IT-сфера, как перспективное направление для республики.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, рабочая группа «Волга — Янцзы» как новый формат российско-китайских отношений была создана в соответствии с решением президента России Владимира Путина по итогам поездки в Китай в мае 2013 года делегации руководителей регионов ПФО во главе с полномочным представителем президента РФ на тот момент Михаилом Бабичем. Рабочая группа проводила глубокую системную работу по изучению потенциала российских и китайских регионов. В видеоконференциях по вопросу сотрудничества принимали участие представители аппарата полномочного представителя президента РФ, федеральных министерств, а также регионов Приволжья.

23 мая 2019 года в Чебоксарах под председательством полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова и члена Госсовета Китайской Народной Республики Ван Юна прошло третье заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы».

Регионы ПФО прорабатывают более 20 проектов международных и внешнеэкономических соглашений в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях.