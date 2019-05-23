Реутов, Московская область, 23 мая, 2019, 22:27 — ИА Регнум. В результате ДТП с участием автобуса в подмосковном Реутове никто не пострадал. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Маршрутное такси

«Причинён материальный ущерб имуществу дошкольного образовательного учреждения и транспортному средству», — уточнили в ведомстве.

В МВД отметили, что в настоящее время по факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены точные обстоятельства и причины случившегося.

Напомним, ранее сегодня в СМИ появилась информация о том, что маршрутный автобус протаранил ворота детского сада № 9 «Светлячок» на проспекте Мира в Реутове и врезался в здание учреждения.

По заявлениям самого водителя, у транспортного средства отказали тормоза.