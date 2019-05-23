Москва, 27 декабря, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Губернаторы и мэры должны больше внимания уделять созданию комфортной среды проживания граждан. Об этом 27 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии.

Council.gov.ru Валентина Матвиенко

«Если бы я решала, я бы при оценке эффективности губернаторов и мэров ввела бы обязательно строчку «вкус и стиль». Я понимаю, что это нереалистично, но я бы это сделала. Такой строки оценки эффективности нет», — заявила Матвиенко.

«Люди хотят жить в комфортной среде. Люди хотят жить уютно, в красоте. Когда такая красота есть, и мусорить не будут. Это общеизвестная истина, я ничего нового не говорю. И будет больше вот этого патриотизма местного, и участия людей», — указала она.