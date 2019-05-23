Самара, 23 мая, 2019, 22:03 — ИА Регнум. Величина прожиточного минимума увеличена в Саратовской области, постановление правительства размещено на портале публикации официальных документов Саратовской области. Величина прожиточного минимума на душу населения за первый квартал 2019 года составляет 9221 рубль, для трудоспособного населения — 9948 рулей, для пенсионеров — 7657 рублей и для детей — 9392 рубля.

Данные Росстата

Рост по отношению к четвертому кварталу 2018 года составил соответственно 622, 679, 513 и 680 рублей.

Отметим, по состоянию на 20 мая, по данным Росстата, Саратовская область находилась по величине прожиточного минимума на душу населения на последнем месте в ПФО.

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