Лондон, 23 мая, 2019, 21:52 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть резко просели — марки Brent и WTI потеряли в цене 5−6%, 23 мая передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту нефть Brent подешевела на $3,52 (4,96%), до $67,47 за баррель. Ранее в ходе сессии «мировой эталон» уже опускался до $67,02 за баррель.

Нефть марки WTI подешевела на $3,73 (6,07%), до $57,69 за баррель. Марка находится вблизи минимальных значений марта текущего года.

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