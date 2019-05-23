Пекин, 23 мая, 2019, 21:51 — ИА Регнум. Седьмой флот США демонстративно провёл два боевых корабля через Тайваньский пролив, сообщает 23 мая агентство Reuters.

U.S. Pacific Fleet ВМС США

По утверждению агентства, проход кораблей ВМС США был согласован с вооруженными силами Тайваня.

Кроме того, представитель Седьмого флота ВМС США Клэй Досс заявил, что эта акция «показывает приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону».

Стоит отметить, что аналогичные действия США всегда провоцировали возмущённую реакцию КНР, вплоть до обещаний ответить на агрессивные действия Вашингтона наращиванием ядерных сил.

Напомним, в конце апреля Китай выразил США протест против планов Вашингтона поставить Тайваню различные вооружения на сумму $500 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 1990-х годов Пекин в отношении Тайваня проводит политику «одна страна — две системы». Фактически Тайвань контролируется политическими последователями Гоминьдана, проигравшего в 1949 году гражданскую войну сторонникам Коммунистической партии Китая.