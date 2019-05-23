Великий Новгород, 23 мая, 2019, 21:25 — ИА Регнум. Новгородский областной суд сегодня, 23 мая, оставил в силе постановление Чудовского районного суда по первому в России делу о «неуважении к власти». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде, житель города Малая Вишера Новгородской области Юрий Картыжев настаивал на том, что опубликованные им в социальной сети «ВКонтакте» высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина«представляют собой критическую оценку деятельности президента и должны рассматриваться в совокупности с основными текстами информационных материалов, которые сопровождали эти комментарии».

Правосудие

В суде сообщили подробности дела: 31 марта 2019 года Юрий Картыжев с планшета прокомментировал в соцсети «ВКонтакте» видеофайлы с названиями «Россия подарила 30 $ млн Киргизии» и «Люди о Единой России. Второй соц-опрос 2019 Кострома». При этом мужчина «применил нецензурную лексику, а именно изложенные в неприличной письменной форме слова, которые оскорбляют человеческое достоинство и общественную нравственность, выражая явное неуважение к президенту Российской Федерации Путину В. В.»

Суд отклонил доводы Картыжева и его адвоката о том, что граждане вправе высказывать свое мнение об органах государственной власти, в том числе в резкой форме, а также о том, что комментарии представляют собой критическую оценку деятельности президента.

Читайте также: В Кремле не знают детали первого в России дела о «неуважении к власти»

Суд постановил, что действия Картыжева «носили явно хулиганский характер, поскольку распространение нецензурных комментариев в адрес главы государства — это действия, выражающие стремление лица в неуважительной форме противопоставить себя обществу и государству и продемонстрировать пренебрежение к нормам морали».

В итоге постановление судьи Чудовского районного суда Новгородской области от 22 апреля 2019 года было оставлено в силе: Юрий Картыжев привлечён к административной ответственности по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ — ему назначен штраф в размере 30 тыс. рублей.

Читайте также: На Новгородчине вынесен первый штраф по статье о «неуважении к власти»