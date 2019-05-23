Москва, 23 мая, 2019, 21:00 — ИА Регнум. Российская Федерация может отправить в Республику Конго своих военных специалистов для обучения местных специалистов обращению с военной техникой из России. Об этом сегодня, 23 мая, заявил журналистам заместитель министра обороны Российской Федерации Александр Фомин.

(сс) Clement Bourse Конго

Сегодня в Москве состоялись российско-конголезские переговоры, в рамках которых был подписан ряд двусторонних соглашений. В частности, речь идёт об отправке российских военных специалистов, которые обучат конголезских военных обращению с российскими образцами вооружений. Отправка российских специалистов будет осуществлена в том случае, если власти Республики Конго заключат контракт с Россией на поставку новой военной техники.

«Переговоры ведутся, скажем так. И мы ожидаем, что обращения поступят в наш адрес о поставках и новой техники, она необходима», — рассказал Фомин.

Замминистра подчеркнул, что российская техника уже доказала свою надежность, ремонтопригодность и высокую точность, в том числе на территории Сирии.

«Необходимо вооружение любому государству, в том числе и Республике Конго. И этой республике есть что защищать, она богатая. Но самое главное богатство любого государства — это независимость, суверенитет», — добавил заместитель министра обороны.