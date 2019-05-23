Исламабад, 23 мая, 2019, 20:59 — ИА Регнум. Премьер-министр Пакистана Имран Хан поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с победой его партии на выборах, 23 мая передает агентство Reuters.

Kremlin.ru Нарендра Моди

«Будем рады сотрудничать с ним ради мира, прогресса и процветания в Южной Азии», — заявил премьер-министр Пакистана в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, правящая коалиция Моди во главе с партией БДП по итогам общенациональных выборов получила 310 мест из 543 в нижней палате парламента Индии.

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