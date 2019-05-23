Усть-Джегута, Карачаево-Черкесия, 23 мая, 2019, 20:58 — ИА Регнум. Конфликт двоих жителей Карачаево-Черкесии закончился убийством одного из них. Инцидент произошел 22 мая в районе станицы Преградная Урупского района. Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту, сообщили ИА REGNUM 23 мая в пресс-службе ведомства. Убийцу ищут.

BenjaminNelan Стрельба

По предварительным данным, между двумя жителями города Усть-Джегута произошла ссора. Они встретились в районе заброшенного контрольно-пропускного пункта полиции «Заслон», расположенного на 234-м километре автомобильной дороги «Майкоп — Зеленчукская». В ходе выяснения отношений один из них расстрелял другого из огнестрельного оружия, «похожего на пистолет системы «Макарова», и скрылся с места преступления.

Труп был обнаружен ночью 23 мая. Согласно данным экспертов, причиной смерти стало огнестрельное ранение в область сердца.

МВД по горячим следам установило личности предполагаемого преступника и его жертвы. Установлены также личности несколько молодых жителей республики, которые могли присутствовать при совершении убийства. В настоящее время принимаются все необходимые меры для установления местонахождения и задержания подозреваемого.

По данным ряда СМИ, у погибшего осталось пятеро детей.

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