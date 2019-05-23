Бишкек, 23 мая, 2019, 20:39 — ИА Регнум. В 2018 году республиканский бюджет Киргизии исполнен с дефицитом в 6 млрд 453,8 млн сомов (около 6 млрд рублей). План по совокупным доходам казны выполнен только на 95,7%. Об этом на заседании правительства заявила министр финансов Бактыгуль Жеенбаева, пишет пресс-служба кабинета министров.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам высокопоставленной чиновницы, доходы республиканского бюджета за минувший год сложились на уровне 135 млрд 506,4 млн сомов (более 125 млрд рублей), а расходы — 141 млрд 960,2 млн сомов (около 131 млрд рублей).

«Одной из основных причин невыполнения плана по таможенным платежам и налогам является снижение объема импорта в странах-участницах ЕАЭС из третьих стран из-за чего недопоступления по ввозным таможенным пошлинам от стран Евразийского экономического союза составило 1,5 млрд сомов (около 1,4 млрд рублей)», — уточнила она.

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Глава финансового ведомства отметила, что в минувшем году расходы республиканского бюджета Киргизии снизились на 6,7% из-за уменьшения трат по программе государственных инвестиций на 7 млрд 861,4 млн сомов (более 7,2 млрд рублей), а также расходов по спецсредствам — на 1 млрд 194,1 млн сомов (1,1 млрд рублей) и на приобретение нефинансовых активов — на 4 млрд 345,8 млн сомов (4 млрд рублей).

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, доходы республиканского бюджета Киргизии в 2017 году превысили 140 млрд сомов (около 129,2 млрд рублей по текущему курсу) и увеличились в сравнении с 2016 годом на 12,8%.

Вместе с тем расходы республиканской казны в 2017 году превысили 140,6 млрд сомов (более 129,7 млрд рублей), что на 6,5% больше, чем в 2016 году.

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