Москва, 23 мая, 2019, 20:32 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь в московском аэропорту «Домодедово». Об этом сегодня, 23 мая, сообщает пресс-служба СК России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Домодедово

По данным следствия, 23 мая авиарейс сообщением Москва — Симферополь был вынужден вернуться в московский аэропорт «Домодедово» в связи с ухудшением самочувствия одного из пассажиров 1987 года рождения и его неадекватным поведением.

Прибывшие к приземлившемуся самолету медики стали тут же оказывать мужчине медицинскую помощь, но он скончался на месте.

По предварительным данным смерть наступила от острой сердечной недостаточности. Внешние признаки насильственной смерти отсутствуют.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).