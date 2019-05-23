Власти Израиля проводят эвакуации из-за лесных пожаров
Иерусалим, 23 мая, 2019, 20:20 — ИА Регнум. Полиция Израиля эвакуировала несколько общин на юге и в центре страны из-за лесных пожаров, 23 мая передает агентство Associated Press.
Firecorps.org
Пожар в лесу
В настоящий момент пожарами охвачена граница с сектором Газа, огонь бушует в районе аэропорта Бен-Гуриона в Тель-Авиве, на окраинах Иерусалима.
Из-за дыма от лесных пожаров закрыто движение по автомагистрали Тель-Авив — Иерусалим.
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