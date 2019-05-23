Москва, 23 мая, 2019, 19:59 — ИА Регнум. Средневзвешенные цены на новые автомобили в России за последние пять лет выросли на 60%. Такие данные приводит 23 мая аналитическое агентство «Автостат».

Дарья Антонова ИА REGNUM

По данным экспертов, если в мае 2014 года показатель составлял 940 тысяч рублей, то к маю 2019 года он уже превысил 1,5 млн рублей.

Как уточняется, средневзвешенная цена рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьюторами цен и объёмов продаж по каждой модели с учётом модификаций (объём двигателя, привод, трансмиссия, кузов).

Исследование показало, что цены на новые автомобили на протяжении всего периода росли и практически никогда не снижались.

Отмечается, что в отдельные периоды наблюдалась некоторая корреляция показателя с ростом курсов валют. Тем не менее эксперты не склонны связывать рост цен исключительно с валютными курсами и отмечают, что рост зачастую был обусловлен иными причинами и факторами, влияющими на рыночную ситуацию.