Тамбов, 23 мая, 2019, 19:48 — ИА Регнум. В Тамбовской области организован штаб по переходу на цифровое телевидение, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Регион полностью готов к переходу на цифровое телевещание, говорят власти. Штаб возглавил первый вице-губернатор, руководитель аппарата главы администрации Тамбовской области Олег Иванов. По его словам, с 1 июня штаб будет работать ежедневно. За несколько дней до отключения аналогового вещания, то есть до 3 июня, операторов региональной бесплатной «горячей линии», которая работает в круглосуточном режиме, станет больше.

Номера «горячей линии» для Тамбова и Тамбовского района — 78−61−00, для жителей остальных городов и районов области — 8800−201−1396. За последние два месяца по этим телефонам обратились почти 2 тыс. граждан. Из них заявок на подключение оборудования было более 600, остальные звонки касались других вопросов по переходу на «цифру».

Также тамбовчанам помогают перейти на цифровое ТВ волонтёры. Они предварительно прошли обучение. По заявке добровольцы приходят на дом, консультируют граждан, настраивают оборудование. Всего в области работают более 2600 цифровых волонтёров.

Оборудование для приема цифрового телевидения продаётся как в торговых сетях, так и во всех отделениях «Почты России». Сотрудники УФАС проводят общероссийские и региональные мониторинги цен на пользовательское оборудование. С конца 2018 года цены на приставки практически не выросли.

Цифровое телевидение доступно «даже жителям сёл, которые находятся на окраине региона и окружены лесом», говорят в регионе. Это стало возможно благодаря соглашению, заключенному между администрацией области и компаниями «НТВ-ПЛЮС» и МТС. Предоставление, установку и настройку цифрового оборудования компании проводят на льготных условиях. В области вне зоны охвата цифрового сигнала находится 970 домохозяйств, из них подключено к спутниковому телевидению 960.

Обеспечены меры социальной поддержки малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам. Всего из областного бюджета на оказание помощи этим категориям выделено 26 млн рублей.