Москва, 23 мая, 2019, 19:44 — ИА Регнум. Пробки на дорогах Москвы к вечеру четверга, 23 мая, достигли 9 из 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки».

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Садовое кольцо. Москва

Движение серьёзно затруднено на всех основных магистралях столицы, в том числе на Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также на различных участках МКАД.

Согласно прогнозу, ситуация на дорогах улучшится к 22:00 — пробки ослабнут до 3 баллов.

Ранее сегодня в Центре организации дорожного движения Москвы предупредили об ухудшении дорожной ситуации в связи с грозой в столице. Образованию пробок поспособствовали проведение ряда официальных мероприятий в центре города и ремонтные работы на разных участках.