Мурманск, 23 мая, 2019, 18:30 — ИА Регнум. В августе текущего года жители Мурманской области смогут покупать рыбу по цене на 30% ниже рыночной стоимости. Продавать доступную по цене рыбу будут на специальных ярмарках выходного дня. Об этом на заседании регионального правительства заявил врио губернатора Андрей Чибис.

Петр Данилов ИА Красная Весна Рыба

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, Чибис подчеркнул, одна из важнейших задач перезапуска рыбопромышленной отрасли — обеспечение жителей Мурманской области качественной рыбной продукцией по доступным ценам.

«В августе в Мурманске должен появиться рыбный рынок в формате ярмарки выходного дня, где горожане смогут покупать рыбу по ценам на 30% ниже среднерыночных», — заявил он.

Напомним, что снизить цены на рыбную продукцию региональные власти хотели раньше. Так, министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Иванов заявлял местным СМИ о том, что доступная по цене рыба появится на прилавках в апреле 2019 года. Однако купить продукцию по сниженным ценам северяне пока не смогли.

В правительстве отмечают, что планы на ближайшее время — развивать прибрежное рыболовство кластерно. Такой подход, как ожидается, позволит организовать на одной площадке все необходимые процедуры: от подготовки судна к выходу на промысел и межрейсовых ремонтов до переработки рыбы и транспортировки рыбопродукции до конечного потребителя. Организация рыбохозяйственного кластера также будет способствовать диверсификации работы судоремонтного завода и созданию до 500 новых рабочих мест в ЗАТО Александровск.

Для развития рыбопромышленной отрасли также предполагается реализация инвестиционного проекта Мурманского морского рыбного порта по обновлению портовой инфраструктуры, усиление взаимодействия с рыбопромышленными компаниями по вопросам подготовки кадров для отрасли, развитие аквакультуры и создание регионального инжинирингового центра биотехнологий, который, в частности, сможет производить материалы для выращивания рыбы.