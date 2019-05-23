Ереван, 23 мая, 2019, 18:13 — ИА Регнум. Решение полузащитника лондонского «Арсенала» Генриха Мхитаряна не ехать в Баку уже нанесло серьезный удар по репутации УЕФА. Произошедшее находится в центре внимания не только авторитетных СМИ, но и государственных деятелей.

facebook.com/HenrikhMkh Генрих Мхитарян

22 мая проблему затронул министр юстиции и равенства Ирландии Чарли Фленаган.

«Очень обидно, когда сталкиваются спорт и политика, поскольку Генрих Мхитарян решил не ехать в Азербайджан в финал Лиги Европы, исходя из соображений безопасности. УЕФА должен сделать больше, чтобы развеять страхи и обеспечить защиту в подобных ситуациях», — написал Фленаган на своей странице в Twitter.

Уже несколько дней, как к проблеме, возникшей вокруг Мхитаряна, обращается известный британский журналист и телеведущий Пирс Морган.

«Все хотят искоренить расизм из футбола, но никто ничего не делает в этом направлении. Генрих Мхитарян не может играть в финале, потому что он армянин? Позор», — заявил журналист.

Он также призвал другого финалиста Лиги Европы лондонского «Челси» «принять решение не ехать в Баку, в результате чего УЕФА будет вынужден изменить место проведения матча.

«В ситуации с Генрихом Мхитаряном вы не собираетесь делать каких-либо шагов? Если «Арсенал» и «Челси: откажутся играть в Баку, УЕФА перенесёт финал», — сказал Морган.

Уже сегодня, 23 мая, с довольно жесткой реакцией по вопросу выступила правозащитная организация Amnesty International. В частности, обращаясь к УЕФА, организация отметила, что не нужно позволять, чтобы Азербайджан посредством спорта и, в частности, футбола пытался восстановить позорное поведение и авторитет в сфере прав человека. Директор организации Кейт Аллен отметила, что болельщики так или иначе с воодушевлением будут наблюдать за финальным матчем, однако Азербайджан продолжает иметь плохой авторитет в плане нарушения прав человека, поскольку там мишенью становятся журналисты, блогеры и защитники прав человека.

«Многие страны часто используют спортивные соревнования на высоком уровне, чтобы отвлечь внимание людей от своей политики давления и попирания прав человека, самым свежим примером чего является предстоящий в Баку матч «Арсенал» — «Челси», — заявила Аллен.

По поводу сложившейся ситуации УЕФА никак не комментирует ситуацию, видимо, осознавая, что предстоящий финал Лиги Европы уже лишен авторитета.

Последнее заявление УЕФА сделал 21 мая, в частности, отметив: «Работая с «Арсеналом», УЕФА обратился и получил от властей Азербайджана заверения в гарантировании безопасности футболиста. В результате этих гарантий был разработан и предоставлен клубу системный план мер безопасности. Несмотря на то, что клуб принимает усилия по этому вопросу, которые прилагали УЕФА и правительство Азербайджана, мы уважаем личное решение игрока не ехать с командой».

Армянская пресса утверждает, что доверив проведение финала престижного турнира Азербайджану, УЕФА получил тяжелый удар, последствия которого могут быть намного тяжелее.

Сегодня также много обсуждается решение Мхитаряна, и продолжают звучать мнения, что армянский футболист все же должен был поехать в Баку.

«Анализируя ситуацию, можем с уверенностью сказать, что наш футболист своим, по сути, эпохальным решением дал карт-бланш армянской дипломатии. Если бы даже Мхитарян принял участие в финальном матче, стал бы автором гола, размахивал армянский триколор, все равно, такого эффекта не было бы. Конечно, мы все воодушевились бы, но это была бы просто краткосрочная эйфория. Решение Мхитаряна — прецедент во избежание подобных ситуаций в будущем», — пишет армянская газета «Жаманак».

Напомним, что болельщики лондонского «Арсенала» намерены провести акцию протеста в поддержку Мхитаряна вовремя финале Лиги Европы, что вызвало ажиотаж в Азербайджане. Один из самых известных фанатов «Арсенала» Canon Crested призвал подготовить маски с лицом Мхитаряна, раздать их 6 тысячам болельщикам на стадионе, а на 7-й и 77-й минутах игры призвал этих болельщиков одновременно встать на ноги. Эта акция может стать финальным и победным аккордом справедливого протеста.