Калуга, 23 мая, 2019, 18:12 — ИА Регнум. В Калуге 23 мая было вынесено судебное решение по факту смерти малолетнего ребенка, оставленного отцом в запертой машине. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России, за гибель ребёнка на пожаре в запертом автомобиле суд оштрафовал 40-летнего калужанина.

Суд

Как сообщало ИА REGNUM, шестилетний мальчик погиб в Калуге 7 февраля 2019 года — ребенок оказался запертым в загоревшемся автомобиле и получил смертельные ожоги.

Ребёнок вместе с родителями на автомашине приехал на улицу Болотникова. Родители припарковали автомобиль и пошли в поликлинику, оставив ребёнка в запертой машине. В этот момент произошло возгорание автомобиля, в результате которого мальчик получил ожоги. В поликлинике ребенку были проведены реанимационные мероприятия, однако спасти мальчика не удалось.