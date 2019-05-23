Киев, 23 мая, 2019, 17:55 — ИА Регнум. Новый президент Украины Владимир Зеленский пояснил свои планы по поводу переговоров с Российской Федерацией. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 23 мая, на встрече с активистами.

Цитата из к/ф Слуга народа. реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина Владимир Зеленский

По словам Зеленского, он бы хотел провести на Украине не референдум, а опрос по поводу переговоров с Россией. Он подчеркнул, что новой власти очень важно слышать мнение каждого гражданина.

«Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми», — пояснил Зеленский.

Президент сказал, что он стремится к открытости в обсуждении важных для страны вопросов и совершенно не хочет принимать решения за закрытыми дверями.

«Участники встречи согласились, что целесообразно назвать это не референдумом, а опросом и диалогом с обществом», — отметил Зеленский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня Зеленский уже высказывался о переговорах с Россией и прямо говорил, что он не будет вступать ни в какой диалог с Москвой. При этом Зеленский признал, что Россия опережает Украину по всем показателям, но нашу страну он упорно называет «агрессором».