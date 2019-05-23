Ярославль, 23 мая, 2019, 17:47 — ИА Регнум. Житель Ярославля подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении СКР по Ярославской области. Преступления совершены в мае этого года в Дзержинском районе Ярославля. Жертвами педофила стали мальчик 8 лет и девочка 9 лет. Между двумя преступлениями прошло три дня. Уголовное дело возбуждено по статье «Насильственные действия сексуального характера». По решению Дзержинского районного суда подозреваемый взят под стражу. В следственном комитете считают, что мужчина может быть причастен к совершению аналогичных преступлений. Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники уголовного розыска регионального управления МВД России.