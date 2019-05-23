Москва, 23 мая, 2019, 17:44 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин провёл встречу в Кремле с бывшими руководителями регионов, сообщает 23 мая официальный сайт главы государства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кремль

Путин отметил, что бывшие главы, закончив работу, переходят к деятельности в новом качестве с учётом полученного опыта.

«Хотел бы вас поблагодарить за ту работу, которую вы проделали в регионах, где вы работали в течение многих лет, выразить надежду на то, что вы своим преемникам окажете необходимую поддержку, для того чтобы они могли мягко, естественным образом входить в работу, завоевать доверие граждан, проживающих на территории, где вы работали в качестве руководителей», — сказал президент.

По его словам, важно, чтобы преемники, воспользовавшись тем, что было сделано в прежние годы, «смогли пойти дальше в интересах людей, проживающих на этих территориях, в этих субъектах РФ».

Во встрече приняли участие бывшие руководители Челябинской области Борис Дубровский, Республики Алтай Александр Бердников, Мурманской области Марина Ковтун, Оренбургской области Юрий Берг, Калмыкии Александр Орлов, Кемеровской области Аман Тулеев.

«Президент провел традиционную встречу с бывшими главами регионов. Глава государства встречается со всеми губернаторами, которые оставили свой пост, послужив Отечеству и не запятнав себя, пусть даже и не без огрехов», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин.

«Это во многом способствует тому, чтобы нивелировать межэлитные конфликты в регионах. Во многом это идет на обеспечение курса преемственности. Конечно же, использование опыта губернаторов необходимо и тем, кто пришел им на смену. Президент подчеркивает, что этот опыт уникален и востребован. Конечно, есть и необходимость посмотреть в глаза некоторым людям и спросить о том, как происходит процесс передачи полномочий. В частности, мне кажется, по Калмыкии у главы государства были некоторые пожелания к Алексею Орлову с тем, чтобы тот оказывал поддержку Бату Хасикову», — отметил Павел Данилин.