Сургут, Югра, 23 мая, 2019, 18:19 — ИА Регнум. Самым состоятельным депутатом гордумы Сургута, согласно декларациям за 2018 год, стал представитель ЛДПР Евгений Барсов. Он владеет 10 самолётами и 29 квартирами, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сведения о доходах, опубликованные на сайте местного парламента.

Цитата из м/ф Золотая антилопа. Реж. Лев Атаманов. 1954. СССР Деньги

Евгений Барсов за 2018 год задекларировал 33,5 млн рублей, девять земельных участков, жилой дом, 29 квартир, автостоянку, пять нежилых помещений и газопровод. Кроме того, он владеет 10 самолетами (модели Як, Су, Ан), автомобилями Mercedes, Mitsubishi L200 и гусеничным экскаватором.

В 2017 году Евгений Барсов покинул думу Сургута, но был переизбран вновь на своё же место на дополнительных выборах. Известны лишь данные его декларации за 2016 год, когда его доход составлял 11 миллионов рублей и владел он всего лишь пятью квартирами.

Для сравнения, заместитель председателя гордумы Сургута Артём Кириленко является вторым по состоятельности парламентарием. В 2018 году у него задекларировано чуть больше 17 млн рублей. Причём 4,3 млн — это зарплата, остальные доходы получены от вкладов в банках и ценных бумаг. В 2017 году доход вице-спикера сургутского парламента составлял 4,5 млн рублей.