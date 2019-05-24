Москва, 24 мая, 2019, 06:04 — ИА Регнум. Радость по поводу возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы может быть несколько омрачена причиной, по которой ее туда приглашают. О том, что европейцы ждут от этого возвращения, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Под подозрением

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас сказал всё прямым текстом. Он заявил Сергею Лаврову, что Россию необходимо принять в ПАСЕ, «чтобы миллионы россиян могли просить защиты в Европейском суде по правам человека». Сейчас, вероятно, «миллионы россиян» просто не знают, куда податься со своими проблемами, и именно поэтому Европа раскроет им свои дружеские, теплые объятия. Бороться же за свое видение европейских проблем России в рамках ПАСЕ будет весьма затруднительно, ведь подавляющее большинство членов СЕ может внести в инициативу любое количество поправок, качественно переворачивающих даже самое здравое предложение с ног на голову.

«Европейская Россия», буде такая случится, возможна только в режиме повышенной толерантности ко всему европейскому, включая неонацистов и ЛГБТ-активистов. Возможно, это и способно было бы порадовать тех в России, кто религиозно уверен, что свет только на Западе, но большинство такую позицию не разделяет, и давно. Тем не менее если Россия будет в ПАСЕ принята, платить за это «удовольствие» будут все ее жители из бюджета своего же государства.

Читайте статью Михаила Демурина «Стоит ли радоваться «возвращению» России в Совет Европы?»