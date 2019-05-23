Киев, 23 мая, 2019, 17:14 — ИА Регнум. Электронная петиция за отставку нового президента Украины Владимира Зеленского, который находится у власти всего три дня, набрала уже более 25 тыс. голосов. Петиция опубликована на официальном сайте Верховной рады.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алле-оп

По действующему на Украине законодательству президент республики обязан рассмотреть петицию, которая набрала более 25 тысяч голосов. При этом петиция за отставку Зеленского набрала почти 29 тыс. голосов.

Петиция была зарегистрирована только вчера, 22 мая. Автором петиции значится Максим Безрук. Он считает. что первые же шаги Зеленского на посту президента разочаровывают граждан Украины и разбивают «временную народную консолидацию», которая, по его мнению, сложилась за период избирательной кампании.

Безрук обвиняет Зеленского в том, что у него якобы нет моральных обязательств перед гражданами Украины, и в связи с этим требует его немедленной отставки.

Также на сайте Рады зарегистрирована другая петиция, автор которой предлагает дать Зеленскому полгода на выполнение его предвыборных обещаний. Если за полгода он их не исполнит, то должен будет уйти в отставку. Данную петицию поддержали 4,5 тыс. человек.