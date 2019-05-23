Вашингтон, 23 мая, 2019, 17:11 — ИА Регнум. 23 мая практически одновременно несколько информационных агентств США сообщили об обращении министерства обороны США к администрации президента США об увеличении военной группировки на Ближнем Востоке. При этом агентство Reuters пишет о пяти тысячах военнослужащих. Агентство Associated Press информирует о десяти тысячах американских военных. Оба СМИ ссылаются на свои источники среди чиновников США и сохраняют их анонимность.

Владимир Соловьев. Привычная поза. 1967

Следует заметить, что только в Ираке у Пентагона около 5−5,5 тысяч военных. В Сирии — около 2 тысяч. В зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США недавно переброшена авианосная ударная группа во главе с авианосцем «Авраам Линкольн», а также группа бомбардировщиков и батарея ЗРК «Патриот».

Здесь перечислены, конечно же, не все силы. Кроме того, следует учитывать военный потенциал союзников США в регионе. Это, в первую очередь, Израиль. Далее идут Великобритания, Саудовская Аравия, Франция. Есть и другие страны, но их участие в возможной военной компании будет достаточно ограниченным.

Для нанесения ощутимого удара по Ирану требуется значительно больше сил. Ранее называлось количество в 120 тысяч американских военнослужащих, это в случае только ракетного и авиационного удара по иранским объектам. По мнению ряда военных экспертов, для проведения сухопутной операции против Ирана и на его территории необходимо приблизительно в восемь раз больше военнослужащих.

Пока можно оценить данный военный потенциал США на Ближнем Востоке как потенциал сдерживания. Решение об увеличении военного контингента в данном регионе будут принимать политики.

В целом, как отмечают эксперты, ни США, ни Иран в крупномасштабной войне не заинтересованы. Самый большой интересант — это Израиль. Для Ирана важно наличие возможности беспрепятственно перевозить свою нефть, которая попала под санкции США. Если эту возможность у Тегерана отберут и снизят экспорт нефти до нуля, то загонят его в угол, и тогда война, скорее всего, станет неизбежной.