Астрахань, 23 мая, 2019, 17:09 — ИА Регнум. Трое участников молодёжной группировки, задержанные в Астрахани, планировали теракты с применением самодельной взрывчатки и зажигательных устройств. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Как уже сообщало ИА REGNUM, трое участников молодёжного объединения, среди которых были двое астраханцев и один житель Краснодарского края, были задержаны 23 мая. Молодые люди стали фигурантами уголовного дела по статьям «Создание экстремистского сообщества, то есть организованной группы лиц для подготовки или совершения преступлений экстремистской направленности» и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с применением средств массовой информации». Целью организации, по сведениям ФСБ, было совершение насильственных преступлений.

Участники группы пропагандировали националистическую идеологию, вербовали единомышленников и организовывали для них тактические тренировки с использованием военной экипировки. Также они собирали и испытывали самодельные взрывчатые и зажигательные устройства, многочисленные компоненты которых были обнаружены во время обысков.

Всего обыски прошли по 13 адресам: было изъято шесть ёмкостей со взрывчатыми веществами, самодельное зажигательное устройство, компоненты и инструменты для изготовления взрывчатки, макеты огнестрельного оружия, гильзы, дымовые шашки и экстремистская атрибутика. В телефонах и компьютерах, изъятых у подозреваемых, хранятся свидетельства об их деятельности.

Задержанные уже начали давать признательные показания. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.