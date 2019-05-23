Тула, 23 мая, 2019, 17:05 — ИА Регнум. Тульский футбольный клуб «Арсенал» впервые в своей истории вышел в Еврокубки — клубу предстоит сыграть в Лиге Европы, во втором квалификационном раунде.

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщики тульского «Арсенала»

Возможность выйти в Лигу Европы «Арсенал» получил благодаря победе московского «Локомотива» над «Уралом» в финале Кубка России 22 мая. Победитель получил право сыграть в Лиге Европы. Однако «Локомотив», занимающий второе место в турнирной таблице чемпионата России, уже обеспечил себе выход в Лигу чемпионов. Согласно регламенту, вместо обладателя кубка в Лигу Европы выходит команда, занимающая шестое место в Российской премьер-лиге — это «Арсенал». Клубу предстоит сыграть во втором квалификационном раунде.

«Этот сезон навсегда останется в сердцах тульских болельщиков! Убедительная игра, яркие победы — все это было в исполнении «Арсенала». И как закономерный итог — команда впервые примет участие в розыгрыше еврокубка. Клуб доказал, что готов покорять международные футбольные вершины. Это общая заслуга игроков, тренерского штаба, болельщиков и людей, которые на протяжении последних лет вкладывают в команду не только душу, но и свои ресурсы», — поздравил клуб и болельщиков губернатор Алексей Дюмин.

Отметим, что тульский ФК «Арсенал» относительный новичок в премьер-лиге — в высший дивизион клуб попал лишь в сезоне 2014−2015 годов, потом на год вылетел, а затем, в сезоне 2016−2017 сумел вернуться.