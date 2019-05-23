Вашингтон, 23 мая, 2019, 17:16 — ИА Регнум. Австралийский аниматор Пол Робертсон нарисовал промо-ролик к мультсериалу «Рик и Морти» в своей фирменной пиксельной стилистике. За сутки с момента публикации на YouTube-канале Adult Swim видео успело собрать почти миллион просмотров.

Цитата из м/ф: «Рик и Морти». реж Пол Робертсон. 2019. Австралия Погоня

Видео разделено на несколько фрагментов. Часть из них пародирует американские приключенческие сериалы с участием второстепенных героев «Рика и Морти» (Призрака в банке, Сонного Гэри и Уточки с Мускулами). А другая часть нарисована в стиле видеоигр для ретро-консолей.

Пользователи тепло отреагировали на ролик, поставив ему 68 тыс. лайков при 754 дизлайках. Большинство зрителей сошлось во мнении, что создателям сериала следует создать видеоигру о приключениях Рика и Морти в пиксельной стилистике при участии Пола Робертсона.

Напомним, Пол Робертсон — австралийский художник и аниматор, известный своими работами в пиксель-арт стилистике. За свою карьеру он успел поработать над несколькими видеоиграми (Mercenary Kings, Shantae and the Pirate's Curse и др.), фильмами («Скотт Пилигрим против всех» и «Пиксели»), а также мультсериалами (отдельные эпизоды Gravity Falls и «Симпсонов»).