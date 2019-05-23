Московская область, 2 августа, 2013, 19:00 — ИА Регнум. В Московской области завершен этап регистрации кандидатов на должность губернатора.

По словам председателя Мособлизбиркома Ирека Вильданова, теризбиркомы выдали уже почти 400 открепительных удостоверений для выборов губернатора, с 29 августа по 7 сентября открепительные будут выдавать в участковых избирательных комиссиях.