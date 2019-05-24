Пекин, 24 мая, 2019, 04:15 — ИА Регнум. «Столкновение цивилизаций» — так представил модель ближайшего обозримого будущего американский философ Самюэль Хантингтон. Почему лидер Китая Си Цзиньпин именно взаимодействие цивилизаций видит ключом к совместному развитию всех государств планеты, рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Бадмаев.

Russian.news.cn Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия Конференции по диалогу между цивилизациями Азии

Именно конфликтом цивилизаций объяснила директор по политическому планированию Госдепартамента США Кирон Скиннер нынешнее противоборство Вашингтона с Пекином. То есть Скиннер попыталась обнаружить за конфликтом его «объективные причины». Но Си Цзиньпин, как показывает его итоговый доклад на форуме «Диалог азиатских цивилизаций», придерживается совсем другого подхода и не ищет оправданий в различиях китайской и американской культур.

Для него основанием служит политика Коммунистической партии, для которой идея равноправия стран является вполне органичной. Сразу после провозглашения Советской России Владимир Ленин выдвинул идею миру без аннексий и контрибуций в Первой мировой войне, и это не было пустым жестом: идея равноправия и свободного диалога — это то, что должно уравновешивать «дипломатию канонерок». В наши дни, когда вместо канонерок используются уже авианосцы, эту дипломатию интенсивно использует Вашингтон.

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