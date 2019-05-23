Москва, 23 мая, 2019, 16:55 — ИА Регнум. США, делая заявления о мнимом применении химического оружия правительственной армией Сирии, опираются на непроверенные источники, включая информресурсы террористических группировок, заявила 23 мая на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Напомним, ранее госдеп США сделал заявление о вероятном применении властями Сирии отравляющих веществ и в очередной раз предупредил сирийские власти, что в этом случае реакция Вашингтона будет незамедлительной и соответствующей.

«Сама же эта информация была размещена на интернет-ресурсах, которые принадлежат террористической группировке «Хаят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вот такие сомнительные источники информации послужили поводом для официальных заявлений страны-члена СБ ООН», — сказала Мария Захарова, напомнив, что ранее такая реакция Вашингтона выражалась в ракетных ударах, осуществлённых в интересах террористических группировок, действующих в Сирии.

Незадолго до этого российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии официально сообщил о подготовке боевиками «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провокации с отравляющими веществами в сирийской провинции Идлиб.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что страны Запада по-прежнему предпочитают двигаться по «пути перманентной дестабилизации обстановки» вместо участия в мирном урегулировании сирийского вооруженного конфликта.