Киев, 23 мая, 2019, 16:49 — ИА Регнум. Сегодня, 23 мая, президент Украины Владимир Зеленский выступил перед многочисленной аудиторией форума интернет-деятелей в Киеве. Глава украинского государства заявил о необходимости «сделать страну в смартфоне, правительство в смартфоне».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Можете считать меня наивным мечтателем, но мы реально хотим сделать страну в смартфоне, правительство в смартфоне. Ребята, пора это сделать, без вас не справимся, но это пора сделать… Чтобы мы были первыми в мире, минуя этап, который нам сложно догнать», — сказал Зеленский.

Он сообщил, что в сфере внедрения электронного правительства Украина, «как бы прискорбно это ни звучало, проигрывает Казахстану, Беларуси, Узбекистану, Грузии, Молдавии, странам Прибалтики и России».

«По индексу человеческого капитала мы проигрываем РФ, Белоруссии и Эстонии. Дело не в людях, дело в системе», — добавил Зеленский.

По его словам, на Украине нужно сразу внедрять технологии будущего, а не догонять развитые страны.

«Мы хотим чистый электротранспорт, надо сделать инфраструктуру для электромобилей и беспилотников», — призвал Зеленский.

Как сообщалось, в 2018 году Украина заняла 82-е место в рейтинге электронного правительства ООН. Страну обгоняют Бруней, Фиджи, Албания, Эквадор, Марокко.