Москва, 23 мая, 2019, 16:29 — ИА Регнум. Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 13 по 19 мая выросла на 2 копейки и достигла 44,01 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

За этот же период дизельное топливо подешевело на две копейки — до 44,97 рубля за литр.

По состоянию на 20 мая средняя цена на литр бензина марки Аи-92 составляла 41,70 рубля, марки Аи-95 — 45,03 рубля, марки Аи-98 — 50,78 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 26 центрах субъектов Федерации, наиболее заметный рост отмечен в Кызыле — на 2,2%. Снижение цен зафиксировано в Махачкале, Севастополе и Симферополе — на 0,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю не изменились.