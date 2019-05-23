Киев, 23 мая, 2019, 16:22 — ИА Регнум. В новый состав Верховной рады через партию «Блок Петра Порошенко» зайдут «одиозные персонажи», которые должны нести уголовную ответственность, поскольку парламент не отменил мажоритарную систему выборов. Об этом 23 мая заявил в эфире одного из украинских телеканалов депутат от фракции «Батькивщина» Алексей Рябчин.

President.gov.ua Верховная рада Украины

«Блок Петра Порошенко делает ставку на мажоритарку, потому что большое количество одиозных персонажей, которые вообще должны отвечать перед законом за то, что они сделали со страной, через округа попытаются найти себе убежище в следующей Верховной раде. Поэтому очень трудно отказаться от такого искушения, перейти на пропорциональную систему, сделать элементы открытости», — пояснил Рябчин.

Он поддержал роспуск Верховной рады, поскольку парламент «не отвечает интересам людей».

«Люди хотят, чтобы Верховная рада была обновлена. Сейчас Верховная рада не отвечает имеющимся реалиям, потому что в ВРУ много партий, которые не имеют поддержки у людей… Мы в «Батькивщине» готовимся к выборам. Очень хотелось бы готовиться к выборам по новым правилам. К большому сожалению, эти перевыборы будут по старой системе. Это даже не топтание на месте, а шаг назад», — сказал Рябчин.

По его словам, старая власть будет всячески мешать президенту Зеленскому провести досрочные выборы.

«Вчера вы видели, как коллеги из большинства — БПП, часть «Народного фронта» — пытались создать проблемы, не соглашались с новым форматом проведения выборов. Можно делать преграды, учитывая, что они до сих пор контролируют Кабмин, несмотря на то, что Гройсман написал заявление об отставке. Но он до сих пор является премьер-министром. Они могут делать много преград, чтобы за эти пару месяцев до выборов и после, до официального объявления результатов быть при власти», — добавил Рябчин.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая на внеочередном заседании парламента депутатыне внесли в повестку дня сессии законопроекты президента Зеленского «Об изменениях в избирательное законодательство» и «Об изменении системы госзакупок» во время выборов.

Таким образом, старый состав парламента не отказался от коррупционной мажоритарной системы выборов, а также не обязал партии открыть списки депутатов в рамках пропорциональной системы выборов.