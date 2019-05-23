Ярославль, 23 мая, 2019, 16:19 — ИА Регнум. В Ярославле в библиотеке имени Лермонтова представили три новые книги о городе, вышедшие в издательстве «Медиарост». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Евгений Иванов Анастасия Орлова

Как рассказал директор издательства Виталий Горошников, книги ориентированы на всех без исключения жителей города — от самых маленьких детей до их бабушек и дедушек. Это книга «Ярославль. Раскрась свой город», «Ярославль. Истории для детей» и «Ярославль. История, памятники культуры, люди».

Евгений Иванов Анастасия Орлова и Виталий Горошников

Автором книги «Ярославль. Истории для детей» стала Анастасия Орлова, известный детский поэт, лауреат премии Президента в области литературы и искусства для детей. Книга состоит из стихов и коротких рассказов о городе.

«Я приехала в Ярославль 10 лет назад. И когда я переехала, я смотрела на город широко открытыми глазами. Все свои яркие впечатления о городе я вложила в эту книгу. Здесь под одной обложкой собрались и познавательные истории о городе, и стихи, тоже познавательные. Эмоции, которые будят стихи — это тот паровозик, который быстрее всего доставляет информацию о городе детям. Мне было чрезвычайно интересно заниматься этой книгой», — рассказала детский поэт Анастасия Орлова.

Книга Анастасии Орловой издана сразу в двух вариантах — с иллюстрациями двух разных художников — Натальи Кондратовой из Москвы и Анны Козловой из Рыбинска.

Евгений Иванов Книги «Ярославль. Истории для детей»

Первоначально издательство планировала выбрать лучший из двух вариантов, но иллюстрации так понравились, что было принято решение напечатать обе книги.

«Я проводил такой эксперимент. Когда книги были в сигнальных экземплярах, я показывал их разным людям и спрашивал: «Какая лучше». Оказалось, что обе книги нравятся примерно одинаково, 50 на 50. И для себя я так и не смог определить, какая лучше. И мы приняли авантюрное решение — издать обе книги», — рассказал директор издательства «Медиарост» Виталий Горошников.

Для детей, которые еще не умеют читать, предназначена книга «Ярославль. Раскрась свой город». Иллюстрации для нее создала художник Светлана Торпашова.

Евгений Иванов Анастасия Маслова

«В этой книжке не только задание раскрашивать, в ней есть и логические задания. Любая раскраска полезна, но это краеведческая раскраска, которая знакомит детей с главными достопримечательностями Ярославля. Как можно приучить детей к любви к своему краю, своей стране? В форме игры, когда у ребенка возникает самый ранний, самый первый интерес к книге, которую можно разукрашивать, в которой можно черкать и задавать вопросы взрослым — в что это такое?», — рассказал редактор издательства «Медиарост» Анастасия Маслова.

Книга «Ярославль. История, памятники культуры, люди» предназначена уже для всей семьи. В ней последовательно рассказывается история города, но не только.

Книга о Ярославле

«Эта книга стала результатом большого труда авторов серии «Библиотеки ярославской семьи». Она обобщила, все, что писали о Ярославле. Это не просто путеводитель по церквям Ярославля, или перечень фактов — каждая эпоха имеет в книге свой характер через истории, и людей, которые ее творили», — рассказала автор-составитель книги, кандидат исторических наук Мария Александрова.

Познакомиться с книгами смогут все ярославцы. 25 мая, в День города их презентация пройдет в 16.00 на Первомайском бульваре между Красной площадью и памятником Некрасову. 1 и 2 июня книги представят в Москве в рамках всероссийского книжного фестиваля «Красная площадь — 2019».