Тбилиси, 23 мая, 2019, 16:12 — ИА Регнум.

(сс) Peter Монастырский комплекс Давид Гареджи

В Тбилиси надеются, что связанные с монастырским комплексом Давид Гареджи спорные вопросы будут решены в духе грузино-азербайджанской дружбы и стратегического сотрудничества. Об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, комментируя заседание комиссий по делимитации грузино-азербайджанской границы, которое 23−24 мая будет проходить в Баку.

«Как известно, в результате консультаций мы приняли решение о создании новых комиссий и возобновлении работы по делимитации границы. Это достаточно трудоемкий процесс. Каждый нюанс нуждается в особенном внимании. Исходя из этого, многое будет зависеть от результатов работы комиссии. Но я уверен, что все вопросы, которые связаны с этим процессом, будут решены в духе грузино-азербайджанских стратегических, дружеских взаимоотношений», — заявил премьер-министр.

Не оставила без внимания возобновление работы комиссий и президент Грузии Саломе Зурабишвили, пресс-служба которой 23 мая распространила специальное заявление президента. Зурабишвили приветствует этот процесс и напоминает, что о его возобновлении она договорилась с президентом Ильхамом Алиевым в ходе своего визита в Баку.

«Я приветствую возобновление приостановленного в течение многих лет процесса делимитации государственной границы между Грузией и Азербайджаном, о котором мы договорились с президентом Ильхамом Алиевым в ходе моего визита в Азербайджан. Я уверена, что исходя из наших многолетних добрососедских отношений стороны будут руководствоваться стратегическим партнерством, и этот процесс быстро даст свои результаты», — сказано в заявлении президента Грузии.

Отметим, что ситуация вокруг комплекса Давид Гареджи обострилась за несколько дней до праздника Пасхи, когда азербайджанские пограничники перекрыли дороги, ведущие к монастырю Удабно. Этот относящийся к монастырскому комплексу храм находится на территории, принадлежность которой и оспаривают Грузия и Азербайджан. Переговоры по вопросу Давид Гареджи ведутся уже много лет, грузинская сторона предлагала другую территорию в обмен на площадь вокруг Удабно, но в Баку от рассмотрения любых предложений по обмену территориями категорически отказывались.

Инциденты вокруг Давид Гареджи периодически возникали и ранее, особенно в преддверии очередного христианского праздника, когда азербайджанские пограничники закрывали или ограничивали доступ к святыне для грузинских паломников. На этот раз в монастырь Удабно не пустили и священников комплекса Давид Гареджи, что возмутило представителей грузинского духовенства. На их пост в соцсетях относительно ситуации с Удабно отозвались граждане Грузии и устроили своего рода акцию протеста у храма, который в Грузии считают своим памятником. На Пасху азербайджанские власти доступ к монастырю временно открыли, а затем вновь ограничили и возобновили в его окрестностях работы по строительству дороги.

Священники комплекса Давид Гареджи предполагают, что причиной обострения ситуации вокруг Удабно стал визит в Баку президента Грузии, которая в беседе с азербайджанским коллегой потребовала завершения процесса делимитации границы. По мнению представителей духовенства, строительство дороги вокруг монастыря и закрытие доступа к нему стали ответной реакцией азербайджанских властей на категоричное требование главы грузинского государства.

За улаживание двусторонних отношений со стратегическим партнером взялись правительство Грузии и министерство иностранных дел. В ходе переговоров с азербайджанской стороной было достигнуто соглашение о формировании нового состава комиссий по делимитации границы и возобновления работы в этом направлении.