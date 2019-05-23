София, 23 мая, 2019, 16:08 — ИА Регнум. Правительство Болгарии сформировало рабочую группу, которая займётся разработкой стратегии новой демографической политики страны, передаёт Болгарское национальное радио.

Пабло Пикассо. Мать и дитя (фрагмент). 1902

Как сообщила вице-премьер по демографической и экономической политике Марияна Николова, в состав рабочей группы вошли учёные Болгарской академии наук, врачи-терапевты, акушеры-гинекологи и другие специалисты.

Ожидается, что в числе прочих мер стратегией будут предусмотрены финансовые стимулы для повышения рождаемости. Вместе с тем, как отметила вице-премьер, размеры возможных выплат должны быть «реалистичными и соизмеримыми с возможностями государства». Полный перечень мер будет разработан и обнародован до конца июля.

Читайте также: Болгары могут стать меньшинством в своей стране через несколько десятилетий

Как сообщало ИА REGNUM, в Болгарии в последние годы наблюдается устойчивая тенденция ко всё более стремительному сокращению населения. Так, по официальным данным, в 2013 году сокращение населения составило 38 875 человек, в 2014 году — 43 709, в 2015 году — 48 414.

Наряду с этим снижается рождаемость и наблюдается отток молодых людей из страны, сокращается число работоспособного населения и растёт процент пожилых людей.

По оценкам ООН, при сохранении нынешних тенденций к 2050 году население Болгарии сократится с нынешних 7 млн до 5,1 млн человек, а к 2100 году в стране будет проживать лишь 3,4 млн человек.